Коронавірус у Чернівцях. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус поширюється дуже швидко, особливо якщо заражена особа контактує з великою кількістю людей. Мешканка Хотинського району Чернівецької області, у якої був виявлений коронавірус, брала активну участь у громадському житті рідного села.

Протягом останнього тижня жінка відвідувала мітинги, які влаштовувалися з приводу об'єднання в ОТГ. У мітингах брали участь жителі п’яти сусідніх сіл, повідомляє Obozrevatel.

Активність жінки легко пояснити, оскільки раніше вона була депутатом райради. Після цього жінка три роки працювала в Італії. За словами сусідів, вона не пропускала жодного мітингу і тісно контактувала з іншими жителями села.

Також жінка брала участь у мітингу під стінами Чернівецької держобладміністрації 9 березня, на який з’їхалися жителі багатьох сіл.

За словами місцевих жителів, села в їхньому районі йдуть одне за другим, тому є велика ймовірність того, що хворих на коронавірус набагато більше, ніж повідомляють офіційні інстанції.

Багато в селі і прибулих із Італії. Дехто навіть намагається приховати, що повернувся додому з цієї країни. Місцеві жителі стверджують, що деякі люди відчувають нездужання, але продовжують ходити до магазинів і на мітинги.

Жителі здивовані, чому місцева влада не сповіщає населення про небезпеку, адже хвора жінка могла контактувати з кількома десятками людей.

Як раніше писав «Ракурс», у Чернівцях видужав перший хворий на коронавірус. Якщо через дві доби у пацієнта повторний аналіз покаже негативний результат, то він буде виписаний зі стаціонару.