В Нежине госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

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Коронавирус в Украине официально подтвержден у 14 человек, однако еще десятки украинцев госпитализированы с подозрением на COVID-19. 18 марта в городе Нежин (Черниговская область) была госпитализирована женщина, которая недавно вернулась из Италии, где уже зафиксировано более 31,5 тыс. заболевших COVID-19.

Ее доставили в городскую больницу с симптомами ОРВИ, во многом похожими на симптомы при последствиях заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook.

Это первый случай подозрения на коронавирус в области. Прокопенко назвал это подозрение «обоснованным», ведь у женщины высокая температура и затрудненное дыхание. Кроме того, она вернулась из страны, где наблюдается эпидемия коронавируса.

У женщины взяли анализы и отправили их в лабораторию в Киев. Пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения.

Глава ОГА также рассказал, что было проведено оперативное совещание с участием руководства облгосадминистрации, управления здравоохранения, Национальной полиции, лабораторного центра Минздрава в Черниговской области.

Всеми службами области проводятся соответствующие меры по противодействию распространению коронавируса. В области для обеспечения лечения инфекционных больных функционирует 15 инфекционных отделений на 427 коек, — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области 17 марта умерла 56-летняя женщина, у которой подозревают инфицирование COVID-19.