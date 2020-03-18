У Ніжині госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

https://racurs.ua/ua/n135406-koronavirus-u-chernigivskiy-oblasti-z-pidozrou-na-covid-19-gospitalizovano-jinku-yaka.html

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Коронавірус в Україні офіційно підтверджений у 14 осіб, проте ще десятки українців госпіталізовані з підозрою на COVID-19. 18 березня у місті Ніжин (Чернігівська область) була госпіталізована жінка, яка нещодавно повернулася з Італії, де вже зафіксовано понад 31,5 тис. хворих на COVID-19.

Її доставили в міську лікарню з симптомами ГРВІ, багато в чому схожими на симптоми при наслідках зараження новим коронавірусом. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко на своїй сторінці в Facebook.

Це перший випадок підозри на коронавірус в області. Прокопенко назвав цю підозру «обгрунтованою», адже у жінки висока температура та ускладнене дихання. Окрім того, вона повернулася з країни, де спостерігається епідемія коронавірусу.

У жінки взяли аналізи та відправили їх до лабораторії до Києва. Пацієнтку ізолювали в бокс інфекційного відділення.

Глава ОДА також розповів, що була проведена оперативна нараду за участю керівництва облдержадміністрації, управління охорони здоров’я, Національної поліції, лабораторного центру МОЗ в Чернігівській області.

Усіма службами області проводяться відповідні заходи з протидії поширенню коронавірусу. В області для забезпечення лікування інфекційних хворих функціонує 15 інфекційних відділень на 427 ліжок, — додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Івано-Франківській області 17 березня померла 56-річна жінка, у якої підозрюють інфікування COVID-19.