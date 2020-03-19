Коронавирусный карантин: Кернес собирается просить Кабмин возобновить работу метро в Харькове

Коронавирусный карантин: Кернес собирается просить Кабмин возобновить работу метро в Харьковеhttps://racurs.ua/n135467-koronavirusnyy-karantin-kernes-sobiraetsya-prosit-kabmin-vozobnovit-rabotu-metro-v-harkove.htmlРакурс
Коронавирусный карантин стал настоящим испытанием для властей крупных украинских городов. Самым болезненным вопросом является транспортный. После закрытия метро крупные города испытывают серьезные трудности, ведь в общественном транспорте могут одновременно находиться лишь десять человек. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что городская власть готовит обращение к Кабинету министров с просьбой разрешить восстановить работу метрополитена.
Об этом харьковский мэр заявил журналистам после заседания антикризисного штаба, пишет «Суспільне».
По мнению Кернеса, такие крупные города как Киев, Харьков и Днепр не способны выдержать столь большого натиска пассажиров, которым необходимо ежедневно добираться на работу и обратно. Лишь возобновление работы метро сможет решить данный вопрос.
Журналисты уточнили у Кернеса, в Харькове хотят полностью возобновить работу метро или с определенными ограничениями?
На это харьковский мэр ответил, что можно и с ограничениями, но запустить метро жизненно необходимо для города.
Кернес добавил, что в данный момент специалисты харьковской мэрии заняты подготовкой данного обращения, и оно будет направлено в Кабмин в кратчайшие сроки.
Как ранее писал «Ракурс», Кернес во время заседания антикризисного штаба обвинил губернатора Харьковской области Алексея Кучера в бездействии в условиях угрозы эпидемии коронавируса.