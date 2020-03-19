Коронавирусный карантин: Кернес собирается просить Кабмин возобновить работу метро в Харькове

Геннадий Кернес. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n135467-koronavirusnyy-karantin-kernes-sobiraetsya-prosit-kabmin-vozobnovit-rabotu-metro-v-harkove.html

Ракурс

Коронавирусный карантин стал настоящим испытанием для властей крупных украинских городов. Самым болезненным вопросом является транспортный. После закрытия метро крупные города испытывают серьезные трудности, ведь в общественном транспорте могут одновременно находиться лишь десять человек. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что городская власть готовит обращение к Кабинету министров с просьбой разрешить восстановить работу метрополитена.

Об этом харьковский мэр заявил журналистам после заседания антикризисного штаба, пишет «Суспільне».

По мнению Кернеса, такие крупные города как Киев, Харьков и Днепр не способны выдержать столь большого натиска пассажиров, которым необходимо ежедневно добираться на работу и обратно. Лишь возобновление работы метро сможет решить данный вопрос.

Журналисты уточнили у Кернеса, в Харькове хотят полностью возобновить работу метро или с определенными ограничениями?

На это харьковский мэр ответил, что можно и с ограничениями, но запустить метро жизненно необходимо для города.

Кернес добавил, что в данный момент специалисты харьковской мэрии заняты подготовкой данного обращения, и оно будет направлено в Кабмин в кратчайшие сроки.

Как ранее писал «Ракурс», Кернес во время заседания антикризисного штаба обвинил губернатора Харьковской области Алексея Кучера в бездействии в условиях угрозы эпидемии коронавируса.