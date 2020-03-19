Коронавірусний карантин: Кернес збирається просити Кабмін відновити роботу метро в Харкові

Геннадій Кернес. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n135467-koronavirusnyy-karantyn-kernes-zbyraietsya-prosyty-kabmin-vidnovyty-robotu-metro-v-harkovi.html

Ракурс

Коронавірусний карантин став справжнім випробуванням для влади великих українських міст. Найболючішим питанням є транспортне. Після закриття метро великі міста відчувають серйозні труднощі, адже у громадському транспорті можуть одночасно перебувати лише десять осіб. Мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що міська влада готує звернення до Кабінету міністрів із проханням дозволити відновити роботу метрополітену.

Про це харківський мер заявив журналістам після засідання антикризового штабу, пише «Суспільне».

На думку Кернеса, такі великі міста як Київ, Харків і Дніпро не здатні витримати такого великого натиску пасажирів, яким необхідно щодня добиратися на роботу і назад. Лише відновлення роботи метро зможе вирішити дане питання.

Журналісти уточнили у Кернеса, у Харкові хочуть повністю відновити роботу метро чи з певними обмеженнями?

На це харківський мер відповів, що можна і з обмеженнями, але запустити метро життєво необхідно для міста.

Кернес додав, що наразі фахівці харківської мерії зайняті підготовкою даного звернення, і воно буде направлено до Кабміну в найкоротші терміни.

Як раніше писав «Ракурс», Кернес під час засідання антикризового штабу звинуватив губернатора Харківської області Олексія Кучера у бездіяльності в умовах загрози епідемії коронавірусу.