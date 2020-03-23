В Ивано-Франковске коронавирус нашли у трех контактных лиц умершей от COVID-19 женщины, фото — "Ракурс"

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Ракурс

Коронавирус обнаружили у трех новых больных в Ивано-Франковске. Все они контактировали с 56-летней женщиной, которая умерла на прошлой неделе от COVID-19.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал в видеообращении, что вчера вечером власти узнали о подтверждении новых трех случаев коронавируса. Все эти люди живут в Ивано-Франковске и являются контактными лицами умершей женщины.

Марцинкив заверил, что все эти больные в удовлетворительном состоянии и в регионе нет тяжелобольных. Мэр пообещал, что область сегодня получит 300 экспресс-тестов, которые направят в городские медучреждения, чтобы тестировать больных с пневмонией.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в связи с распространением COVID-19 Марцинкив обращался к правительству и президенту с просьбой усилить ограничительные меры или даже ввести чрезвычайное положение. С 20 марта в городе ввели штрафы за нарушение введенных ограничений: 17 тыс. грн для физических лиц и 34 тыс. грн для юридических лиц.

Вечером 19 марта смерть от COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской области. Такой диагноз объявили уже после смерти 56-летней женщины. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19. Ее муж приехал из-за границы, у него отсутствовали симптомы коронавируса.

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения Covid-19 и 705 подозрений на заболевание.