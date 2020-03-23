В Івано-Франківську коронавірус знайшли у трьох контактних осіб померлої від COVID-19 жінки, фото — "Ракурс"

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Ракурс

Коронавірус виявили у трьох нових хворих в Івано-Франківську. Усі вони контактували із 56-річною жінкою, яка померла на минулому тижні від COVID-19.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів у відеозверненні, щоучера увечері влада дізналася про підтвердження нових трьох випадків коронавірусу. Усі ці люди мешкають в Івано-Франківську і є контактними особами померлої жінки.

Марцінків запевнив, що усі ці хворі в задовільному стані і в регіоні немає тяжко хворих. Мер пообіцяв, що область сьогодні отримає 300 експрес-тестів, які спрямують у міські мед заклади, щоб тестувати хворих із пневмонією.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у зв’язку з розповсюдженням COVID-19 Марцінків звертався до уряду та президента з проханням посилити обмежувальні заходи чи навіть ввести надзвичайний стан. Із 20 березня в місті запровадили штрафи за порушення введених обмежень: 17 тис. грн для фізичних осіб та 34 тис. грн для юридичних осіб.

Увечері 19 березня смерть від COVID-19 зареєстрували в Івано-Франківській області. Такий діагноз оголосили вже після смерті 56-річної жінки. Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19. Її чоловік приїхав з-за кордону, у нього були відсутні симптоми коронавірусу.

Станом на 23 березня в Україні зафіксували 73 випадки зараження Covid-19 та 705 підозр на захворювання.