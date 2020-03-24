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Ракурс
Коронавирус в Киеве: автопарк Рады передает медикам 25 автомобилей, фото — "Укринформ"

Автопарк Рады передает медикам Киева 25 автомобилей (ФОТО)

24 мар 2020, 10:13
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Бороться с коронавирусом медики Киева будут на автомобилях парламента страны. Верховная Рада Украины передает во временное пользование медицинским учреждениям столицы 25 автомобилей из своего автопарка.

Машины отдадут больницам, входящим в госпитальную базу для борьбы с COVID-2019.

Движение транспорта сейчас ограничено, и помощь в таких условиях нужна именно медикам, — передает слова спикера Рады Дмитрия Разумкова официальный сайт парламента.

Автомобили Рады едут в больницы Киева, фото — О.Туний

Ранее парламент уже передал четыре легковых автомобиля двум клиническим больницам. Автомобили получат такие столичные медучреждения:

  • Александровская клиническая больница Киева;
  • Киевская городская клиническая больница № 4;
  • Киевская городская клиническая больница № 9;
  • Киевская городская детская клиническая инфекционная больница;
  • Киевская городская детская клиническая больница № 1;
  • Киевская городская детская клиническая больница № 2;
  • Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Напомним, что Рада 17 марта изменила календарный план своей работы и перешла из-за коронавирусных ограничений в режим работы в комитетах.

Между тем на фоне четырех случаев подтверждения COVID-19 у нардепов сейчас обсуждается вариант проведения внеочередного заседания парламента, на котором могут принять закон, который позволит проводить заседания онлайн.

Источник: Ракурс


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