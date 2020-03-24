Коронавірус у Києві: автопарк Ради передає медикам 25 автомобілів, фото — "Укрінформ"

https://racurs.ua/ua/n135664-avtopark-rady-peredaie-medykam-kyieva-25-avtomobiliv.html

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Боротися з коронавірусом медики Києва будуть на автомобілях парламенту країни. Верховна Рада України передає у тимчасове користування медичним закладам столиці 25 автомобілів зі свого автопарку.

Машини віддадуть тим лікарням, які входять до госпітальної база для боротьби з COVID-2019.

Рух міського транспорту зараз обмежено, і найбільшої допомоги в таких умовах потребують саме медики, — передає слова спікера Ради Дмитра Разумкова офіційний сайт парламенту.

Раніше парламент вже передав чотири легкових автомобілі двом клінічним лікарням.

Автомобілі отримають такі столичні медзаклади:

Олександрівська клінічна лікарня міста Києва;

Київська міська клінічна лікарня № 4;

Київська міська клінічна лікарня № 9;

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Нагадаємо, що Рада 17 березня змінила календарний план своєї роботи і перейшла через коронавірусні обмеження у режим роботи в комітетах.

Тим часом на тлі чотирьох випадків підтвердження COVID-19 у нардепів нині обговорюється варіант проведення позачергового засідання парламенту, на якому можуть ухвалити закон, що дозволить проводити засідання онлайн.