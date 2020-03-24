Автопарк Ради передає медикам Києва 25 автомобілів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n135664-avtopark-rady-peredaie-medykam-kyieva-25-avtomobiliv.htmlРакурс
Боротися з коронавірусом медики Києва будуть на автомобілях парламенту країни. Верховна Рада України передає у тимчасове користування медичним закладам столиці 25 автомобілів зі свого автопарку.
Машини віддадуть тим лікарням, які входять до госпітальної база для боротьби з COVID-2019.
Рух міського транспорту зараз обмежено, і найбільшої допомоги в таких умовах потребують саме медики, — передає слова спікера Ради Дмитра Разумкова офіційний сайт парламенту.
Раніше парламент вже передав чотири легкових автомобілі двом клінічним лікарням.
Автомобілі отримають такі столичні медзаклади:
- Олександрівська клінічна лікарня міста Києва;
- Київська міська клінічна лікарня № 4;
- Київська міська клінічна лікарня № 9;
- Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;
- Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;
- Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.
Нагадаємо, що Рада 17 березня змінила календарний план своєї роботи і перейшла через коронавірусні обмеження у режим роботи в комітетах.
Тим часом на тлі чотирьох випадків підтвердження COVID-19 у нардепів нині обговорюється варіант проведення позачергового засідання парламенту, на якому можуть ухвалити закон, що дозволить проводити засідання онлайн.