Верховная Рада. Фото: Zik

https://racurs.ua/n135678-verhovnaya-rada-26-marta-planiruet-provesti-vneocherednoe-zasedanie-smi.html

Ракурс

Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание в четверг 26 марта, чтобы обсудить вопросы, связанные с коронавирусным карантином.

Информация об этом появилась в Telegram-канале нардепа из фракции «Слуга народа» Александра Качуры. Также об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники.

Качура заявил, что парламент соберется во второй половине дня 26 марта после заседания фракции «Слуга народа», на котором также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению Качуры, коронавирусный карантин не должен являться помехой для работы законодательного органа. В парламенте должны приниматься законопроекты, которые помогут вести борьбу с коронавирусной эпидемией, а также будут рассматриваться изменения в бюджет.

Нардеп заявил, что в четверг на внеочередном заседании парламента планируется рассматривать вопрос об освобождении предпринимателей от уплаты аренды и кредитов на время коронавирусного карантина. Также может быть рассмотрен законопроект, предусматривающий возможность электронного голосования в условиях эпидемии.

Качура считает, что в парламенте должно собраться достаточное количество депутатов для принятия решений, потому что вступая на должность нардепы должны осознавать, что им, возможно, придется работать в условиях эпидемии и даже войны.

По предварительным данным, законопроект о рынке земли не внесен в повестку дня заседания парламента.

Как ранее писал «Ракурс», спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина» заявлял, что парламент готовится к проведению внеочередного заседания.