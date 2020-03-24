Верховна Рада. Фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n135678-verhovna-rada-26-bereznya-planuie-provesty-pozachergove-zasidannya-zmi.html

Ракурс

Верховна Рада планує провести позачергове засідання у четвер 26 березня, щоб обговорити питання, пов’язані з коронавірусним карантином.

Інформація про це з’явилася в Telegram-каналі нардепа з фракції «Слуга народу» Олександра Качури. Про це також повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на власні джерела.

Качура заявив, що парламент збереться у другій половині дня 26 березня після засідання фракції «Слуга народу», на якому також буде присутній президент України Володимир Зеленський.

На думку Качури, коронавірусний карантин не повинен бути перешкодою для роботи законодавчого органу. У парламенті повинні прийматися законопроекти, які допоможуть вести боротьбу з коронавірусною епідемією, а також будуть розглядатися зміни до бюджету.

Нардеп заявив, що в четвер на позачерговому засіданні парламенту планується розглядати питання про звільнення підприємців від сплати оренди та кредитів під час коронавірусного карантину. Також може бути розглянутий законопроект, який передбачає можливість електронного голосування в умовах епідемії.

Качура вважає, що в парламенті має зібратися достатня кількість депутатів для прийняття рішень, тому що нардепи повинні усвідомлювати, що їм, можливо, доведеться працювати в умовах епідемії і навіть війни.

За попередніми даними, законопроект про ринок землі не внесений до порядку денного засідання парламенту.

Як раніше писав «Ракурс», спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі телеканалу «Україна» заявляв, що парламент готується до проведення позачергового засідання.