В аэропорту «Борисполь» показали, как проводят экспресс-тесты на коронавирус. Фото: ГПСУ

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Коронавирус в Украине стал причиной введения ряда ограничений и проверок, в том числе в аэропорту «Борисполь». Несмотря на «закрытое небо», аэродром продолжает принимать самолеты, которые эвакуируют домой украинцев, изъявивших желание покинуть охваченные эпидемией коронавируса государства.

Всем прибывшим из-за границы гражданам пограничники проводят температурный скрининг. Если же состояние человека вызывает беспокойство, на месте проводится экспресс-тест на коронавирус. Так же тестируют пассажиров из угрожающих направлений. Анализ занимает около двух минут. В аэропорту сняли на видео этот процесс.

В «Борисполе» также отметили, что с целью предотвращения распространения заболеваемости COVID-19 развели по разным терминалах потоки пассажиров на прилет и вылет.

Да, это не биометрия, да, это занимает чуть больше времени, но это делается ради безопасности пассажиров, людей, к которым они направляются и с которыми могут контактировать в пути, — отметили пограничники.

Напомним, на сегодняшний день в мире коронавирусом заболели около 450 тыс. человек, умерли вследствие инфицирования — почти 20 тыс. При этом полностью выздоровели от вируса почти 110 тыс. человек.

В Украине же число инфицированных коронавирусом перевалило за сотню человек. В Киеве зафиксированы 34 случая заражения, среди которых есть и чиновники, которые могли завезти вирус в Украину из французского Куршевеля, где 8 марта отдыхала украинская элита. Как известно, во Франции еще с февраля свирепствует эпидемия COVID-19.