В аеропорту “Бориспіль” показали, як проводять експрес-тести на коронавірус. Фото: ДПСУ

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Коронавірус в Україні став причиною запровадження низки обмежень і перевірок, у тому числі в аеропорту «Бориспіль». Попри «закриття неба» летовище продовжує приймати літаки, які евакуюють додому українців, котрі виявили бажання залишити охоплені епідемією коронавірусу держави.

Всім прибулим з-за кордону громадянам прикордонники проводять температурний скринінг. Якщо ж стан особи викликає занепокоєння, на місці проводиться експрес-тест на коронавірус. Так само тестують пасажирів із загрозливих напрямків. Аналіз займає близько двох хвилин. В аеропорту зняли на відео цей процес.

У «Борисполі» також зазначили, що з метою запобігання поширенню захворюваності на COVID-19 розвели по різних терміналах потоки пасажирів на приліт і відліт.

Так, це не біометрія, так, це забирає трохи більше часу, але це робиться заради безпеки пасажирів, осіб, до яких вони прямують і з якими можуть контактувати у дорозі, — наголосили прикордонники.

Нагадаємо, станом на сьогодні у світі на коронавірус захворіли близько 450 тис. осіб, померли унаслідок інфікування — майже 20 тис. При цьому повністю одужали від вірусу майже 110 тис. осіб.

В Україні ж кількість інфікованих коронавірусом перевалила за сотню осіб. У Києві зафіксовано 34 випадки зараження, серед яких є і високопосадовці, котрі могли завезти вірус до України із французького Куршевелю, де 8 березня відпочивала українська еліта. Як відомо, у Франції ще з лютого лютує епідемія COVID-19.