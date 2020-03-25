Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Днепре умер 45-летний мужчина, который мог быть носителем коронавируса.

Неделю назад он вернулся из Египта, где путешествовал. Он провел за границей 10 дней, впоследствии заболел. Сначала мужчина занимался самолечением и поздно обратился к медикам — сегодня его в тяжелом состоянии госпитализировали, но спасти не смогли. Тесты на коронавирус будут известны завтра, 25 марта. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает пресс-служба ОГА.

Стал ли причиной осложнений именно коронавирус, сейчас выясняется. Результаты исследований будут известны уже завтра. Еще раз призываю жителей области: как только почувствовали недомогание, немедленно звоните врачу. Самолечение может привести к трагическим последствиям, — отметил губернатор.

Депутаты городского совета Днепра из-за карантинных ограничений сегодня провели заседание на парковке возле здания ведомств. По информации местного издания gorsovet, на улице расставили стулья с дистанцией между ними, поставили несколько столов и принесли микрофон. Во время заседания не все депутаты были в масках или респираторах. Избранники утвердили изменения регламента проведения сессии и разошлись, чтобы проголосовать в режиме онлайн.

В Днепропетровской области зафиксированы два лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Еще девять человек сейчас проверяют на COVID-19.

Напомним, китайским коронавирусом в Киеве инфицированы уже 34 человека. Сегодня подтвердились еще три случая инфицирования — заболели мужчины в возрасте 31, 36 и 67 лет. Двое из них недавно вернулись из Израиля, один — из Объединенных Арабских Эмиратов.