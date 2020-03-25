Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135768-koronavirus-u-dnipri-pomer-cholovik-iz-pidozrou-na-covid-19-miskrada-cherez-karantyn-provela.html

Ракурс

У Дніпрі помер 45-річний чоловік, який міг бути носієм коронавірусу.

Тиждень тому чоловік повернувся з Єгипту, де подорожував. Він провів за кордоном 10 днів, згодом занедужав. Спершу чоловік займався самолікуванням і пізно звернувся до медиків — сьогодні його у важкому стані госпіталізували, але врятувати не змогли. Тести на коронавірус будуть відомі завтра, 25 березня. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає прес-служба ОДА.

Чи причиною ускладнень став саме коронавірус, нині з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра. Ще раз закликаю мешканців області: щойно відчули нездужання, негайно телефонуйте лікарю. Самолікування може призвести до трагічних наслідків, — зазначив губернатор.

Депутати міської ради Дніпра через карантинні обмеження сьогодні провели засідання на парковці біля будівлі відомств. За інформацією місцевого видання gorsovet, на вулиці розставили стільці із дистанцією між ними, поставили декілька столів і принесли мікрофон. Під час засідання не всі депутати були у масках чи респіраторах. Обранці затвердили зміну регламенту проведення сесії та розійшлися, щоб проголосувати в режимі онлайн.

У Дніпропетровській області зафіксовано два лабораторно підтверджені випадки коронавірусу. Ще дев’ять осіб наразі перевіряють на COVID-19.

Нагадаємо, китайським коронавірусом у Києві інфіковані вже 34 особи. Сьогодні підтвердилися ще три випадки інфікування — захворіли чоловіки віком 31, 36 та 67 років. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один — з Об'єднаних Арабських Еміратів.