Министр Максим Степанов. Фото: lb.ua

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Медицинская компания «Бестздрав» была зарегистрирована женой нынешнего министра здравоохранения Максима Степанова

Наталья Степанова 30 марта зарегистрировала в пригороде Одессы эту медицинскую компанию. В этот день ее муж, бывший глава Одесской областной государственной администрации, был назначен главой Минздрава. Об этом 2 апреля сообщает одесское издание «Думская» со ссылкой на 368.media.

В государственном реестре содержится информация о том, что 30 марта Наталья Степанова единолично учредила в поселке Авангард Овидиопольского района ООО «Бестздрав». Уставный капитал фирмы составляет 1,5 млн грн. Основной вид хозяйствования компании — «деятельность лечебных учреждений».

Кроме того, общество планирует осуществлять розничную торговлю медицинскими, ортопедическими, косметическими товарами и туалетными принадлежностями в специализированных магазинах. Также «Бестздрав» хочет заняться медицинской практикой и уходом за больными с обеспечением проживания.

Директором фирмы адвокат Олег Закорчемный (он же Олег Спиженко), который основал на Киевщине частный центр онкологии и радиохирургии «Клиника Спиженко». Ранее эту клинику основал отец его жены Натальи, Юрий Спиженко — первый министр здравоохранения независимой Украины. На сайте реестра адвокатов Украины значится, что адвокат сменил фамилию с Закорчемный на Спиженко. Журналисты отмечают, что несмотря на то, что Закорчемный сменил фамилию, зарегистрировался директором под старой.

СМИ установили, что это частная компания будет заниматься поставкой необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса.

Напомним, 30 марта Верховная Рада со второй попытки дала добро на назначение бывшего главы Одесской ОГА министром здравоохранения на замену уволенному сегодня Илье Емцу. Кандидатуру Степанова этот раз поддержали 246 нардепов.