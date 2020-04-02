Міністр Максим Степанов. Фото: lb.ua

https://racurs.ua/ua/n136174-drujyna-glavy-moz-stepanova-zareiestruvala-medychnu-firmu-v-den-yogo-pryznachennya-zmi.html

Ракурс

Медична компанія «Бестздрав» була зареєстрована дружиною нинішнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Наталія Степанова 30 березня зареєструвала в передмісті Одеси цю медичну компанію. В цей день її чоловік, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації, був призначений главою МОЗ. Про це 2 квітня повідомляє одеське видання «Думська» із посиланням на 368.media.

В державному реєстрі міститься інформація про те, що 30 березня Наталія Степанова одноосібно заснувала в селищі Авангард Овідіопольського району ТОВ «Бестздрав». Статутний капітал фірми становить 1,5 млн грн. Основний вид господарювання компанії — «діяльність лікувальних установ».

Крім того, товариство планує здійснювати роздрібну торгівлю медичними, ортопедичними, косметичними товарами та туалетним приладдям в спеціалізованих магазинах. Також «Бестздрав» хоче зайнятися медичною практикою та доглядом за хворими із забезпеченням проживання.

Директором фірми адвокат Олег Закорчемний (він же Олег Спіженко), який заснував на Київщині приватний центр онкології та радіохірургії «Клініка Спіженко». Раніше цю клініку заснував батько його дружини Наталії, Юрій Спіженко — перший міністр охорони здоров’я незалежної України. На сайті реєстру адвокатів України значиться, що адвокат змінив прізвище з Закорчемний на Спіженко. Журналісти зазначають, що не дивлячись на те, що Закорчемний змінив прізвище, зареєструвався директором під старим.

ЗМІ встановили, що це приватна компанія займатиметься постачанням необхідних медичних товарів в період епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада з другої спроби дала добро на призначення колишнього глави Одеської ОДА міністром охорони на заміну звільненому сьогодні Іллі Ємцю. Кандидатуру Степанова цього разу підтримали 246 нардепів.