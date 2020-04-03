Во время заседания суда

https://racurs.ua/n136195-delo-zaycevoy-i-dronova-verhovnyy-sud-rassmatrivaet-kassacii-osujdennyh-translyaciya.html

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Верховный суд рассматривает кассации Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, приговоренных к 10 годам заключения из-за кровавого ДТП в Харькове, которое произошло 18 октября 2017 года и забрало жизни шести человек, а также привело к травмированию пяти пешеходов и одного пассажира автомобиля.

В связи с введенным в Украине карантином заседание проходит в режиме видеоконференции с Верховным судом. На нем не присутствуют представители СМИ и лица, не являющиеся участниками процесса.

Зайцева просит суд смягчить ей приговор до пяти лет лишения свободы условно и снять обязанность выплаты материального и морального ущерба, а Дронов — отменить приговор Киевского районного суда Харькова в отношении него и назначить новое рассмотрение дела.

Напомним, во время заседания Киевского райсуда Харькова Зайцева заявляла, что готова понести наказание и признает все иски потерпевших.