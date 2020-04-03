Під час засідання суду

https://racurs.ua/ua/n136195-sprava-zaycevoyi-ta-dronova-verhovnyy-sud-rozglyadaie-kasaciyi-zasudjenyh-translyaciya.html

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Верховний суд розглядає касації Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених до 10 років ув’язнення через криваву ДТП у Харкові, котра сталася 18 жовтня 2017 року й забрала життя загалом шести людей, а також призвела до травмування п’яти пішоходів і одного пасажира автомобіля.

У зв’язку із запровадженим в Україні карантином засідання відбувається у режимі відеоконференції з Верховним судом. На ньому не присутні представники ЗМІ та особи, які не є учасниками процесу.

Зайцева просить суд пом’якшити їй вирок до п’яти років позбавлення волі умовно та зняти обов’язок виплати матеріальної та моральної шкоди, а Дронов — скасувати вирок Київського районного суду Харкова щодо нього й призначити новий розгляд справи.

Нагадаємо, під час засідання Київського райсуду Харкова Зайцева заявляла, що готова понести покарання і визнає усі позови потерпілих.