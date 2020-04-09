Карантин в Киеве. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Киеве нанес существенный удар по городскому бюджету. Одновременно с этим, появилась новая статья доходов городской казны в виде штрафов за нарушение ограничительных мер. В бюджет города уже поступило около 100 тыс. грн штрафов, уплаченных по админпротоколам, которые составили полицейские.

На сегодняшний день в Киеве полиция составила уже около 600 протоколов на нарушителей карантина, сообщил мэр Киеве Виталий Кличко на официальном портале города.

Штрафыс нарушителей взыскиваются в судебном порядке. Мэр считает, что все нарушители карантина, которые подвергают себя и окружающих опасности заражения коронавирусом должны быть наказаны материально.

Кличко добавил, что лишь строгое выполнение правил карантина позволит в ближайшем будущем ослабить ограничения. Только снижение динамики заражения коронавирусом может стать основанием для смягчения ограничительных мер.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко заявил, что правила карантина касаются всех. Нет никаких исключений для спортсменов, которые продолжают посещать спортивные площадки.