Карантин у Києві. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин у Києві завдав істотного удару по міському бюджету. Одночасно з цим, з’явилася нова стаття доходів міської скарбниці у вигляді штрафів за порушення обмежувальних заходів. До бюджету міста вже надійшло близько 100 тис. грн штрафів, сплачених за адмінпротоколами, які склали поліцейські.

На сьогоднішній день в Києві поліція склала вже близько 600 протоколів на порушників карантину, повідомив мер Києва Віталій Кличко на офіційному порталі міста.

Штрафи з порушників стягуються у судовому порядку. Мер вважає, що всі порушники карантину, які піддають себе і оточуючих на небезпеку зараження коронавірусом повинні бути покарані матеріально.

Кличко додав, що лише суворе виконання правил карантину дозволить у найближчому майбутньому послабити обмеження. Тільки зниження динаміки зараження коронавірусом може стати підставою для пом’якшення обмежувальних заходів.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко заявив, що правила карантину стосуються усіх. Немає ніяких винятків для спортсменів, які продовжують відвідувати спортивні майданчики.