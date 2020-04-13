Антиколомойский закон: Стефанчук рассказал, как Рада будет воевать с «поправочным терроризмом», фото — Рада

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Правки в антиколомойский закон, которые затормозили предоставление Украине новых кредитов МВФ, вызвали дискуссию о том, как бороться с подобными методами политической борьбы.

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук рассказал, что подходы, с помощью которых в парламенте разблокируют рассмотрение законопроекта, будут «интересными и неординарными». У монобольшинства, по его словам, есть четыре варианта развития событий.

Не буду раскрывать все подходы, потому что там есть некоторые интересные и неординарные, но регламент разрешает отклонить одну правку и после этого отменить все аналогичные предложения, — заявил Стефанчук в интервью «Апострофу».

Первый вице-спикер сослался при этом на ст. 119 и ст. 45 регламента Рады. Аппарат парламента сгруппирует правки и в случае принятия или непринятия первой из похожих поправок аналогичное решение ждет остальные. В Раде ждут от профильного комитета сведения всех поправок в таблицу.

Мы еще не видим общего объема этого ужаса и бесцельно потраченного человеческого времени. За шесть дней сгенерировать 6 тыс. поправок одному человеку просто невозможно. Это сознательная работа, направленная на откровенное злоупотребление правами депутата, — рассказал Стефанчук.

Он напомнил, что в Раду раньше подали законопроект № 1043 «О противодействии злоупотреблению народными депутатами правом на законодательную инициативу». Юридический спам он назвал «правочным терроризмом».

Вносятся правки, а затем вносятся условии, что «мы снимем, но есть одно условие»… Люди с террористами не должны вести переговоры, мы должны предложить логичный выход из этой ситуации, — заявил Стефанчук.

Стратегическим направлением борьбы с таким явлением является переход к специальной процедуре рассмотрения законопроекта. По мнению первого вице-спикера, народные депутаты и фракции могут получить право определиться с количеством поправок, которые они хотят внести.

Другой вариант — ограничивать время на выступление. Нардеп в таком случае может подать несколько тысяч поправок, но будет иметь только 30 минут на выступление. Кроме того, возможно поднять требования к оформлению правок. В тексте избранник должен будет обосновать мотивацию принятия поправки, ее влияние, например, на бюджет.

Напомним, что в законопроект о банках внесли 16 тыс. 335 поправок и принятие закона оказалось под угрозой. Учитывая регламент, для их рассмотрения Раде понадобится 7,5 месяцев.