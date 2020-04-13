Антиколомойський закон: Стефанчук розповів, як Рада воюватиме з «поправочним тероризмом», фото — Рада

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Правки до антиколомойського закону, які загальмували надання Україні нових кредитів МВФ, викликали дискусію щодо того, як боротися із подібними методами політичної боротьби.

Перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук розповів, що підходи, за допомогою яких у парламенті розблокують розгляд законопроекту, будуть «цікавими і неординарними». Монобільшість, за його словами, має чотири варіанти розвитку подій.

Не буду розкривати всі підходи, тому що там є деякі цікаві і неординарні, але регламент дозволяє відхилити одну правку і після цього скасувати усі аналогічні пропозиції, — заявив Стефанчук в інтерв’ю «Апострофу».

Перший віце-спікер послався при цьому на ст. 119 і ст. 45 регламенту Ради. Апарат парламенту згрупує правки і у випадку ухвалення чи неприйняття першої з подібних правок, аналогічне рішення чекає решту. В Раді очікують від профільного комітету зведення усіх правок в таблицю.

Ми ще не бачимо загального обсягу цього жаху і безцільно витраченого людського часу. За шість днів згенерувати 6 тис. правок одній людині просто неможливо. Це свідома робота, яка спрямована на відверте зловживання правами депутата, — розповів Стефанчук.

Він нагадав, що у Раду раніше подали законопроект № 1043 «Про протидію зловживанню народними депутатами правом на законодавчу ініціативу». Юридичний спам він назвав «правочним тероризмом».

Вносяться правки, а після цього, вносяться умови, що ми знімемо, але є одна умова… Люди з терористами не мають вести переговори, ми повинні запропонувати логічний вихід з цієї ситуації, — заявив Стефанчук.

Серед стратегічних напрямків боротьби з таким явищем є перехід до спеціальної процедури розгляду законопроекту. На думку першого віце-спікера, народні депутати і фракції можуть отримати право визначитися з кількістю поправок, які вони хочуть внести.

Інший варіант — обмежувати час на виступ. Нардеп у такому випадку може подати кілька тисяч правок, але матиме тільки 30 хвилин на виступ. Крім того, можливо підняти вимоги до оформлення правок. У тексті обранець повинен буде обґрунтувати мотивацію ухвалення правки, її вплив, наприклад, на бюджет.

Нагадаємо, що до законопроекту про банки внесли 16 тис. 335 правок й ухвалення закону опинилося під загрозою. Зважаючи на регламент, для їх розгляду Раді знадобиться 7,5 місяців.