На Харьковщине похоронили умершую от COVID-19 пенсионерку

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Ракурс

Коронавирус в Украине диагностирован у более чем 4 тыс. человек, 116 случаев — летальные. В Харьковской области сегодня похоронили 71-летнюю пенсионерку, жительницу поселка Высокополье Валковского района, у которой накануне подтвердили коронавирус.

Погребение состоялось на местном кладбище. Умершую похоронили в плотно закрытом гробу. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на председателя Высокопольского сельсовета Светлану Шумейко.

Отмечается, что на кладбище присутствующих не было, а захоронение проводил частный предприниматель, который оказывает ритуальные услуги.

Установлено 29 контактных лиц, общавшихся с пенсионеркой. Все контактные лица проживают на шести улицах села. Там проводится дезинфекция. В селе Высокополье усилены полицейские патрули, у граждан при въезде в населенный пункт проверяют температуру.

Свято-Николаевская церковь УПЦ, где умершая продавала свечи, пока что закрыта, на ней установлена ​​табличка «Карантинная зона». В селе также висят объявления о том, что этот населенный пункт закрыт на карантин, однако объекты торговли будут работать в обычном режиме.

Как ранее писал «Ракурс», на Харьковщине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Смерть 71-летней пациентки наступила в результате двустороннего воспаления легких.

Позже стало известно, что пенсионерка торговала в местной церкви свечами и могла заразить коронавирусом много людей.