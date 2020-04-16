На Харківщині поховали померлу від COVID-19 пенсіонерку

https://racurs.ua/ua/n136856-na-harkivschyni-pohovaly-pomerlu-vid-covid-19-pensionerku-vulyci-selyscha-vyrishyly-dezinfikuvaty.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований у понад 4 тис. осіб, 116 випадків — летальні. У Харківській області сьогодні поховали 71-річну пенсіонерку, мешканку селища Високопілля Валківського району, у якої напередодні підтвердили коронавірус.

Поховання відбулося на місцевому цвинтарі. Померлу поховали у щільно зачиненій труні. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на голову Високопільської сільради Світлану Шумейко.

Зазначається, що на цвинтарі присутніх не було, а поховання проводив приватний підприємець, що надає ритуальні послуги.

Наразі встановлено 29 контактних осіб, які спілкувалися з пенсіонеркою. Усі контактні особи проживають на шести вулицях села. Там проводиться дезінфекція. У селі Високопілля посилені поліцейські патрулі, у громадян на в’їзді до населеного пункту перевіряють температуру.

Свято-Миколаївська церква УПЦ, де померла інфікована продавала свічки, наразі зачинена, на ній встановлена табличка «Карантинна зона». У селі також висять оголошення про те, що цей населений пункт закритий на карантин, проте об'єкти торгівлі працюватимуть у звичному режимі.

Як раніше писав «Ракурс», на Харківщині зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Смерть 71-річної пацієнтки настала в результаті двостороннього запалення легенів.

Пізніше стало відомо, що пенсіонерка торгувала в місцевій церкві свічками і могла заразити коронавірусом велику кількість людей.