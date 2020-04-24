Амнистия. Фото: Вектор Ньюз

https://racurs.ua/n137258-kabmin-vpervye-s-2016-goda-podast-v-parlament-zakonoproekt-ob-amnistii-nardep.html

Ракурс

Законопроект об амнистии Кабинет министров Украины подаст в Верховную Раду. Подобные законопроекты не рассматривались в парламенте с 2016 года.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Депутат заявил, что данный проект закона предусматривает досрочное освобождение 1 тыс. 960 заключенных, которые на данный момент находятся в украинских тюрьмах.

Также Гончаренко добавил, что на сегодняшний день 32 тыс. 942 заключенных отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях Украины.

Как ранее писал «Ракурс», в Офисе президента считают, что из-за распространения коронавируса Министерство юстиции должно рассмотреть вопрос об амнистии украинцев, которые отбывают наказания за незначительные преступления.