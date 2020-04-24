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Ракурс
Амнистия. Фото: Вектор Ньюз

Кабмин впервые с 2016 года подаст в парламент законопроект об амнистии — нардеп

24 апр 2020, 21:01
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Законопроект об амнистии Кабинет министров Украины подаст в Верховную Раду. Подобные законопроекты не рассматривались в парламенте с 2016 года.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Депутат заявил, что данный проект закона предусматривает досрочное освобождение 1 тыс. 960 заключенных, которые на данный момент находятся в украинских тюрьмах.


Также Гончаренко добавил, что на сегодняшний день 32 тыс. 942 заключенных отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях Украины.

Как ранее писал «Ракурс», в Офисе президента считают, что из-за распространения коронавируса Министерство юстиции должно рассмотреть вопрос об амнистии украинцев, которые отбывают наказания за незначительные преступления.

Источник: Ракурс


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