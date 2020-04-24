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Ракурс
Амністія. Фото: Вектор Ньюз

Кабмін вперше з 2016 року подасть до парламенту законопроект про амністію — нардеп

24 кві 2020, 21:01
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Законопроект про амністію Кабінет міністрів України подасть до Верховної Ради. Подібні законопроекти не розглядалися у парламенті з 2016 року.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Депутат заявив, що даний проект закону передбачає дострокове звільнення 1 тис. 960 ув’язнених, які на даний момент перебувають в українських в’язницях.



Також Гончаренко додав, що на сьогоднішній день 32 тис. 942 ув’язнених відбувають покарання у пенітенціарних установах України.

Як раніше писав «Ракурс», в Офісі президента вважають, що через поширення коронавірусу Міністерство юстиції має розглянути питання про амністію українців, які відбувають покарання за незначні злочини.

Джерело: Ракурс


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