Амністія. Фото: Вектор Ньюз

https://racurs.ua/ua/n137258-kabmin-vpershe-z-2016-roku-podast-do-parlamentu-zakonoproekt-pro-amnistiu-nardep.html

Ракурс

Законопроект про амністію Кабінет міністрів України подасть до Верховної Ради. Подібні законопроекти не розглядалися у парламенті з 2016 року.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

Депутат заявив, що даний проект закону передбачає дострокове звільнення 1 тис. 960 ув’язнених, які на даний момент перебувають в українських в’язницях.

Також Гончаренко додав, що на сьогоднішній день 32 тис. 942 ув’язнених відбувають покарання у пенітенціарних установах України.

Як раніше писав «Ракурс», в Офісі президента вважають, що через поширення коронавірусу Міністерство юстиції має розглянути питання про амністію українців, які відбувають покарання за незначні злочини.