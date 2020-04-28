Убийство Шеремета: суд оставил под стражей Юлию Кузьменко

Убийство Шеремета. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n137418-ubiystvo-sheremeta-sud-ostavil-pod-strajey-uliu-kuzmenko.html

Ракурс

Дело об убийстве Павла Шеремета продолжают расследовать. Сегодня Киевский апелляционный суд оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Адвокат просил отменить ходатайство стороны обвинения о содержании Кузьменко в СИЗО или смягчить меру пресечения. Однако суд отклонил данное ходатайство, оставив в силе решение суда первой инстанции. Об этом говорилось в онлайн-трансляции заседания суда.

Оставить без изменений апелляционную жалобу защитника Беспалова. Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит, — отмечается в решении суда.

Отметим, что адвокат Тарас Беспалый во время заседания суда, обосновывая свою жалобу, рассказал, что у подозреваемой Кузьменко неудовлетворительное состояние здоровья и ей нужно лечение в условиях стационара. Сама Юлия Кузьменко в зале суда не присутствовала, она принимала участие в заседании в режиме видеоконференции.

В то же время на заседании присутствовали народные депутаты, которые были готовы взять Кузьменко на поруки. Однако прокурор Сергей Зузак подал возражение на апелляцию защитника подозреваемой. Таким образом Кузьменко останется под стражей до 30 мая.

Напомним, ранее силовики провели повторный обыск в доме Юлии Кузьменко. По словам адвоката, они искали оружие, взрывчатку и другие запрещенные предметы.