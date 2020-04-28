Убивство Шеремета: суд залишив під вартою Юлію Кузьменко

Убивство Шеремета. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n137418-ubyvstvo-sheremeta-sud-zalyshyv-pid-vartou-uliu-kuzmenko.html

Ракурс

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета продовжують розслідувати. Сьогодні Київський апеляційний суд залишив під вартою дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Адвокат просив скасувати клопотання сторони обвинувачення щодо тримання Кузьменко у СІЗО або пом’якшити запобіжний захід. Проте суд відхилив зазначене клопотання, залишивши в силі рішення суду першої інстанції. Про це йшлося в онлайн-трансляції засідання суду.

Залишити без змін апеляційну скаргу захисника Безпалова. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає, — зазначається у рішенні суду.

Зазначимо, що адвокат Тарас Безпалий під час засідання суду, обґрунтовуючи свою скаргу, розповів, що підозрювана Кузьменко має незадовільний стан здоров’я та потребує лікування в умовах стаціонару. Сама Юлія Кузьменко в залі суду не була присутня, вона приймала участь у засіданні у режимі відеоконференції.

Водночас на засіданні були присутні нардепи, які були готові взяти Кузьменко на поруки. Проте прокурор Сергій Зузак подав заперечення на апеляцію захисника підозрюваної. Таким чином Кузьменко залишиться під вартою до 30 травня.

Нагадаємо, раніше силовики провели повторний обшук у будинку Юлії Кузьменко. За словами адвоката, вони шукали зброю, вибухівку та інші заборонені предмети.