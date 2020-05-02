Трамп выбрал нового посла США в Украине. Фото: Washington Post

https://racurs.ua/n137598-tramp-vybral-kandidata-na-doljnost-posla-ssha-v-ukraine-im-stanet-general-v-otstavke-kit-deyton.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, утвердил кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Кит Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине, сообщается на сайте Белого дома.

На данный момент Дейтон возглавляет Центр имени Джорджа Маршалла в Германии, а также является старшим советником США по оборонным вопросам в Украине. Он 40 лет прослужил в американской армии, уйдя в отставку в 2010 году в звании генерал-лейтенанта.

За время военной карьеры Дейтон побывал координатором США по безопасности в Израиле и Палестинской автономии, директором по стратегии и планированию штаба сухопутных войск, директором по операциям разведки Министерства обороны США (DIA). Также ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в России.

Дейтон также учился в Российском институте армии США в Гармише (Германия). Он имеет степень бакалавра истории в колледже Уильяма и Мэри, степень магистра истории в Кембриджском университете и степень магистра международных отношений в Университете Южной Калифорнии. Он говорит по-русски и немного по-немецки.

Напомним, что в мае 2019 года Госдеп внезапно отозвал посла в Киеве Мари Йованович и назначил временно исполняющим обязанности Уильяма Тейлора. Он мог работать на временной основе максимум 210 дней и 1 января 2020 сложил свои полномочия. Тейлор успел «засветиться» в скандале с импичментом Дональда Трампа. Позже вместо него назначили Кристину Квин. Йованович занимала должность посла США в Украине с августа 2016 года по май 2019 года.