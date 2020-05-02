Трамп обрав нового посла США в Україні. Фото: Washington Post

https://racurs.ua/ua/n137598-tramp-obrav-kandydata-na-posadu-posla-ssha-v-ukrayini-nym-stane-general-u-vidstavci-kit-deyton.html

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, затвердив кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла в Україні.

Кіт Дейтон з Вашингтона буде надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні, повідомляється на сайті Білого дому.

Наразі Дейтон очолює Центр імені Джорджа Маршалла в Німеччині, а також є старшим радником США з оборонних питань в Україні. Він 40 років прослужив в американській армії, пішовши у відставку в 2010 році у званні генерал-лейтенанта.

За час військової кар'єри Дейтон побував координатором США з безпеки в Ізраїлі та Палестинській автономії, директором зі стратегії та планування штабу сухопутних військ, директором з операцій розвідки Міністерства оборони США (DIA). Також раніше Кейт Дейтон служив військовим аташе в посольстві в Росії.

Дейтон також навчався в Російському інституті армії США в Гарміш (Німеччина). Він має ступінь бакалавра історії в коледжі Вільяма і Мері, ступінь магістра історії в Кембріджському університеті і ступінь магістра міжнародних відносин в Університеті Південної Каліфорнії. Говорить російською та трохи німецькою мовами.

Нагадаємо, що в травні 2019 року Держдеп раптово відкликав посла в Києві Марі Йованович і призначив тимчасово виконуючим обов’язки Вільяма Тейлора. Він міг працювати на тимчасовій основі максимум 210 днів та 1 січня 2020 склав свої повноваження. Тейлор встиг «засвітитися» в скандалі з імпічментом Дональда Трампа. Пізніше замість нього призначили Христину Квін. Йованович обіймала посаду посла США в Україні з серпня 2016 року по травень 2019 року.