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Ракурс
Внеочередная Рада собралась усилить защиту врачей, работающих с COVID-19

Внеочередная Рада собралась усилить защиту врачей, работающих с COVID-19 (ТРАНСЛЯЦИЯ)

7 мая 2020, 13:50
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Верховная Рада 7 мая собралась на внеочередное пленарное заседание, которое было созвано по требованию оппозиции. В повестку дня включены проекты законов о повышении способности системы здравоохранения противодействовать коронавирусу, а также усилении соцзащиты медперсонала.

В частности, парламентарии сегодня рассмотрят:

  • проект закона № 3380 о внесении изменений в некоторые законы с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению COVID-19;

  • законопроект № 3376 и альтернативный № 3376−1 о внесении изменений в закон «О защите населения от инфекционных болезней» (об определении размеров обязательного госстрахования персонала государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней).



Ранее сообщалось, что оппозиционные фракции и группы, к которым также присоединились несколько депутатов из «Слуги народа», собрали необходимые 150 подписей для созыва внеочередного заседания Верховной Рады.

Источник: Ракурс


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