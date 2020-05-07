Позачергова Рада зібралася посилити захист медпрацівників, які працюють з COVID-19

https://racurs.ua/ua/n137833-rada-zibralasya-posylyty-zahyst-medpracivnykiv-yaki-pracuut-z-covid-19-translyaciya.html

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Верховна Рада 7 травня зібралася на позачергове пленарне засідання, яке було скликане на вимогу опозиції. До порядку денного включено проекти законів щодо підвищення спроможності системи охорони здоров’я протидіяти поширенню коронавірусу, а також посилення соцзахисту медпрацівників.

Зокрема, парламентарі сьогодні розглядатимуть:

проект закону № 3380 про внесення змін до деяких законів з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я протидіяти поширенню COVID-19;

законопроект № 3376 і альтернативний № 3376−1 про внесення змін до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб).

Раніше повідомлялося, що опозиційні фракції і групи, до яких також долучилися кілька депутатів зі «Слуги народу», зібрали необхідні 150 підписів для скликання позачергового засідання Верховної Ради.