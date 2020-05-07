Новости Украины: Бойко в Раде рассказал о «переписывании» истории в 2014-2019 годах и советском народе

https://racurs.ua/n137861-boyko-v-rade-rasskazal-o-perepisyvanii-istorii-ukrainy-v-2014-2019-godah-i-sovetskom-narode.html

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Юрий Бойко, нардеп от пророссийской фракции ОПЗЖ, во время сегодняшнего внеочередного заседания Верховной Рады, разбавил поздравление с Днем Победы над фашизмом репликами о «переписывании» истории Украины в 2014—2019 годах, а также воспоминаниями о советском народе.

Хотим поздравить всех с 75-й годовщиной победы над фашизмом, когда позвоночник нацизма был взломан всем советским народом… Мы будем стоять на страже того, чтобы никто не смог переписать историю, так как это пытались сделать пять предыдущих лет, — заявил Бойко в парламенте.

Нардеп вышел к трибуне Рады в сопровождении всей фракции ОПЗЖ, в частности известных пророссийских политиков Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича.

Напомним, 2 марта один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Рабинович включил в стенах парламента «Вставай, страна огромная» после того, как министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отверг участие Киева в празднованиях годовщины победы во Второй мировой войне в Москве.