Новини України: Бойко у Раді розповів про “переписування” історії у 2014-2019 роках і радянський народ

https://racurs.ua/ua/n137861-boyko-u-radi-rozpoviv-pro-perepysuvannya-istoriyi-ukrayiny-u-2014-2019-rokah-i-radyanskyy-narod.html

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Юрій Бойко, нардеп від проросійської фракції ОПЗЖ, під час сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради, поєднав привітання з Днем Перемоги над фашизмом з репліками про «переписування» історії України у 2014−2019 роках, а також згадками про радянський народ.

Хочемо привітати усіх з 75-ю річницею перемоги над фашизмом, коли хребет нацизму був зламаний усім радянським народом… Ми стоятимемо на сторожі того, щоб ніхто не зміг переписати історію, так як це намагалися зробити п’ять попередніх років, — заявив Бойко у парламенті.

Нардеп вийшов до трибуни Ради у супроводі усієї фракції ОПЗЖ, зокрема відомих проросійських політиків Віктора Медведчука та Вадима Рабіновича.

Нагадаємо, 2 березня один із лідерів фракції «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабінович увімкнув у стінах парламенту «Вставай, страна огромная» після того як міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відмовив в участі Києва у святкуваннях річниці перемоги у Другій світовій війні в Москві.