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В Харьковской области с коронавирусом госпитализирован пятимесячный ребенок — глава ОГА (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n137964-v-harkovskoy-oblasti-s-koronavirusom-gospitalizirovan-pyatimesyachnyy-rebenok-glava-oga.htmlРакурс
Коронавирус в Харьковской области за последние сутки подтвержден у 52 человек. Среди заразившихся шесть медработников и один пятимесячный ребенок. Маленький пациент госпитализирован и сейчас находится с мамой в больнице под наблюдением врачей.
За прошлые сутки в области от коронавируса скончались трое пациентов. У всех умерших имелись серьезные сопутствующие заболевания, сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Facebook.
От коронавируса скончались житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 лет) и жительница Харькова (81 год).
За весь период эпидемии в Харьковской области зафиксированы 895 подозрений на COVID-19, в том числе 63 случая за последние сутки. Подтверждены 528 случаев заражения, в том числе у 134 медиков.
Излечился от коронавируса 61 человек, 14 пациентов умерли.
Около 60% подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харькове. По области больше всего заболевших в Харьковском, Змиевском и Валковском районах.
Как ранее писал «Ракурс», мэр Харькова Геннадий Кернес планирует 12 мая запустить в городе метро. Городской голова пожаловался, что в мире нет стран, кроме Украины, которые бы закрыли метро во время коронавирусного карантина.