В Харьковской области с коронавирусом госпитализирован пятимесячный ребенок. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус в Харьковской области за последние сутки подтвержден у 52 человек. Среди заразившихся шесть медработников и один пятимесячный ребенок. Маленький пациент госпитализирован и сейчас находится с мамой в больнице под наблюдением врачей.

За прошлые сутки в области от коронавируса скончались трое пациентов. У всех умерших имелись серьезные сопутствующие заболевания, сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Facebook.

От коронавируса скончались житель Золочевского района (63 года), жительница Харьковского района (49 лет) и жительница Харькова (81 год).

За весь период эпидемии в Харьковской области зафиксированы 895 подозрений на COVID-19, в том числе 63 случая за последние сутки. Подтверждены 528 случаев заражения, в том числе у 134 медиков.

Излечился от коронавируса 61 человек, 14 пациентов умерли.

Около 60% подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харькове. По области больше всего заболевших в Харьковском, Змиевском и Валковском районах.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Харькова Геннадий Кернес планирует 12 мая запустить в городе метро. Городской голова пожаловался, что в мире нет стран, кроме Украины, которые бы закрыли метро во время коронавирусного карантина.