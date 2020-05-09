У Харківській області з коронавірусом госпіталізовано п'ятимісячну дитину. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус у Харківській області за останню добу підтверджено у 52 осіб. Серед захворілих шестеро медпрацівників і одна п’ятимісячна дитина. Дитину госпіталізовано і зараз вона перебуває з мамою у лікарні під наглядом лікарів.

За минулу добу в області від коронавірусу померло троє пацієнтів. В усіх померлих були серйозні супутні захворювання, повідомляє голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у Facebook.

Від коронавірусу померли житель Золочівського району (63 роки), жителька Харківського району (49 років) і мешканка Харкова (81 рік).

За весь період епідемії у Харківській області зафіксовано 895 підозр на COVID-19, у тому числі 63 випадки за останню добу. Підтверджено 528 випадків зараження, у тому числі у 134 медиків.

Від коронавірусу вилікувалася 61 особа, 14 пацієнтів померли.

Близько 60% підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано у Харкові. По області найбільше хворих у Харківському, Зміївському та Валківському районах.

Як раніше писав «Ракурс», мер Харкова Геннадій Кернес має намір 12 травня запустити у місті метро. Міський голова поскаржився, що у світі немає країн, крім України, які б закрили метро під час корона вірусного карантину.