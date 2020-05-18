Заседание согласительного совета. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/n138337-nardepy-sobralis-na-zasedanie-soglasitelnogo-soveta-translyaciya.html

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Согласительный совет депутатских фракций 18 мая собрался на заседание.

Народные депутаты обсудят вопрос повестки дня очередного заседания Верховной Рады. По завершению заседания состоятся брифинги руководителей фракций и групп в парламенте. Трансляцию заседания согласительного совета осуществляет телеканал «Рада» в YouTube.

На прошлой неделе народные депутаты провели заседание 11 комитетов и обработали 730 вопросов повестки дня, в том числе альтернативные законопроекты так и законопроекты, по которым комитет не является главным, но должен представить свои выводы.

Как известно, с 18 мая Верховная Рада будет работать в соответствии с календарным планом, утвержденным 16 января. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что ВРУ не прекращала работу, а лишь изменяла ее формат и теперь чаще будет проводить пленарные заседания.

Напомним, представители Еврокомиссии предположили, что Верховная Рада, которая в 2019 году в сентябре-ноябре принимала законы в турборежиме уже не сможет вернуться к подобным быстрых темпов работы.