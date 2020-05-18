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Нардепы собрались на заседание согласительного совета (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n138337-nardepy-sobralis-na-zasedanie-soglasitelnogo-soveta-translyaciya.htmlРакурс
Согласительный совет депутатских фракций 18 мая собрался на заседание.
Народные депутаты обсудят вопрос повестки дня очередного заседания Верховной Рады. По завершению заседания состоятся брифинги руководителей фракций и групп в парламенте. Трансляцию заседания согласительного совета осуществляет телеканал «Рада» в YouTube.
На прошлой неделе народные депутаты провели заседание 11 комитетов и обработали 730 вопросов повестки дня, в том числе альтернативные законопроекты так и законопроекты, по которым комитет не является главным, но должен представить свои выводы.
Как известно, с 18 мая Верховная Рада будет работать в соответствии с календарным планом, утвержденным 16 января. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что ВРУ не прекращала работу, а лишь изменяла ее формат и теперь чаще будет проводить пленарные заседания.
Напомним, представители Еврокомиссии предположили, что Верховная Рада, которая в 2019 году в сентябре-ноябре принимала законы в турборежиме уже не сможет вернуться к подобным быстрых темпов работы.