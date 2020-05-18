Засідання погоджувальної ради. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/ua/n138337-nardepy-zibralysya-na-zasidannya-pogodjuvalnoyi-rady-translyaciya.html

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Погоджувальна рада депутатських фракцій 18 травня зібралася на засідання.

Народні депутати обговорять питання порядку денного чергового засідання Верховної Ради. По завершенню засідання відбудуться брифінги очільників фракцій та груп у парламенті. Трансляцію засідання погоджувальної ради здійснює телеканал «Рада» в YouTube.

На минулому тижні народні депутати провели засідання 11 комітетів і опрацювали 730 питань порядку денного, у тому числі альтернативні законопроекти так і законопроекти, щодо яких комітет не є головним, але має подати свої висновки.

Як відомо, з 18 травня Верховна Рада працюватиме відповідно до календарного плану, затвердженого 16 січня. Спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що ВРУ не припиняла роботу, а лише змінювала її формат і тепер частіше буде проводити пленарні засідання.

Нагадаємо, представники Єврокомісії припустили, що Верховна Рада, яка в 2019 році у вересні-листопаді ухвалювала закони в турборежимі вже не зможе повернутися до подібних швидких темпів роботи.