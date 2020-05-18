Сергей Стерненко не получил подозрения, СБУ оставила его в статусе потерпевшего

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Служба безопасности Украины подтвердила, что экс-лидера организации «Правого сектора» в Одессе Сергея Стерненка вызвали сегодня на допрос. Однако этот допрос не связан с сообщением о подозрении. Во время акции протеста под СБУ правоохранители отметили, что активист пребывает в статусе потерпевшего.

Стерненко вызван для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые пока не связаны с объявлением ему о подозрении, — сообщил пресс-центр СБУ.

В общем Стерненко находился в здании СБУ менее часа. Его адвокаты отметили, что им предоставили часть материалов досудебного расследования, но защита активиста пока не готова обнародовать больше деталей. Сам Стерненко после допроса СБУ заявил, что подозрения ему не вручили, учитывая общественный резонанс дела.

Напомним, 25 мая 2018 года в Одессе двое мужчин напали на Стерненко, когда тот вечером возвращался домой со своей девушкой. Стерненко получил многочисленные удары головы и порез руки. Он ранил злоумышленников, один из которых скончался. Активист отмечает, что это была самооборона, поскольку на него было совершено покушение. Также Стерненко обнародовал видео, на котором видно, как он задержал одного из злоумышленников.

Обороняясь, Стерненко нанес удар ножом, от которого второй преступник вскоре умер. Полиция задержала одного фигуранта атаки, но на следующий день его отпустили.