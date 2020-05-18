Сергій Стерненко не отримав підозри, СБУ залишила його у статусі потерпілого

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Служба безпеки України підтвердила, що екс-лідера осередку «Правого сектору» в Одесі Сергія Стерненка викликали сьогодні на допит. Однак цей допит не пов’язаний з оголошенням йому підозри. Під час акції протесту під СБУ правоохоронці зазначили, що активіст перебуває у статусі потерпілого.

Стерненка викликано для проведення окремих слідчих та процесуальних дій, які наразі не пов’язані з оголошенням йому про підозру, — повідомив прес-центр СБУ.

Загалом Стерненко перебував у будівлі СБУ менше години. Його адвокати зазначили, що їм надали частину матеріалів досудового розслідування, але захист активіста наразі не готовий оприлюднити більше деталей. Сам Стерненко, вийшовши після допиту СБУ, заявив, що підозри йому не вручили, зважаючи на суспільний резонанс.

Нагадаємо, 25 травня 2018 року в Одесі двоє чоловіків напали на Стерненка, коли той увечері повертався додому зі своєю дівчиною. Стерненко зазнав численних ударів голови та порізу руки. Він поранив своїх нападників, один з яких помер. Активіст наголошує, що це була самооборона, оскільки на нього було вчинено замах. Також Стерненко оприлюднив відео, на якому видно, як він затримав одного зі зловмисників.

Обороняючись, Стерненко завдав удару ножем, від якого другий нападник невдовзі помер. Поліція затримала одного фігуранта нападу, але наступного дня його відпустили.