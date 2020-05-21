Ляшко может пойти на выборы мэра Киева. Фото: Кабмин

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Местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года, однако готовиться к ним начинают уже сейчас. Традиционно одним из главных городов борьбы за кресло мэра станет Киев.

Партия «Слуга народа» намерена выдвинуть своего кандидата на должность градоначальника Киева. Пока что «слуги» окончательно не определились с кандидатом, но одним из основных претендентов является главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным СМИ, такую информацию не исключили в «Слуге народа», однако пресс-секретарь Ляшко не подтвердила эти данные.

Помимо Ляшко, вероятными кандидатами на пост мэра Киева являются также нардепы от «Слуги народа» Александр Ткаченко, Николай Тищенко. О своем желании участвовать в праймериз говорили Александр Дубинский и Александр Качура.

В «Слуге народа» сейчас решают, в каком виде пройдут столичные праймериз. При этом отмечается, что в партии нет окончательного решения по кандидатам во многих городах, в частности в Днепре, Харькове, Одессе, Львове.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, кого поддержит во время борьбы за кресло мэра столицы. Он заявил, что его политическая сила «Слуга народа» проведет праймериз среди кандидатов, и он поддержит того, кто победит на них.