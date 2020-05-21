Ляшко може піти на вибори мера Києва. Фото: Кабмін

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Місцеві вибори в Україні відбудуться восени 2020 року, проте готуватися до них починають вже зараз. Традиційно одним із головних міст боротьби за крісло мера стане Київ.

Партія «Слуга народу» має намір висунути свого кандидата на посаду мера Києва. Наразі «слуги» остаточно не визначилися з кандидатом, але одним із головних претендентів є головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, таку інформацію не виключили у «Слузі народу», проте прес-секретар Ляшка не підтвердила ці дані.

Окрім Ляшка, ймовірними кандидатами на пост мера Києва є також нардепи від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, Микола Тищенко. Про своє бажання брати участь у праймеріз говорили Олександр Дубінський і Олександр Качура.

У «Слузі народу» зараз вирішують, у якому вигляді пройдуть столичні праймеріз. Водночас наголошується, що в партії немає остаточного рішення щодо кандидатів у багатьох містах, зокрема у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, кого підтримає під час боротьби за крісло мера столиці. Він заявив, що його політична сила «Слуга народу» проведе праймеріз серед кандидатів, і він підтримає того, хто переможе на них.