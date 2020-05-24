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Ракурс
Народный депутат Валерий Давиденко. Фото: unn.com.ua

Разумков и «Слуга народа» отреагировали на смерть Давыденко

24 мая 2020, 08:05
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Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины, отреагировал на гибель народного депутата Украины Валерия Давыденко.

Спикер парламента выразил соболезнования в связи со смертью нардепа и призвал полицию оперативно расследовать преступление. Об этом сообщила пресс-служба парламента в Facebook.

Сегодня Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давыденко… Расследование должно быть оперативным и максимально объективным, — отметил спикер.

Во фракции «Слуга народа» просят правоохранителей провести тщательное расследование. Парламентарии призвали коллег из других политсил воздержаться от любых политических спекуляций и не выдвигать необоснованные версии до того, как силовики обнародуют результаты расследования.



Представитель депутатской группы «Доверие» Александр Сухов в Facebook отметил, что нардепы будут держать под контролем расследование трагической гибели коллеги.

Напомним, 23 мая народного депутата и члена группы «Доверие» Валерия Давыденко нашли мертвым в его офисе. По факту смерти нардепа полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Парламентарий Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства.

Источник: Ракурс


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