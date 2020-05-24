Народний депутат Валерій Давиденко. Фото: unn.com.ua

https://racurs.ua/ua/n138665-razumkov-i-sluga-narodu-vidreaguvaly-na-smert-davydenka.html

Ракурс

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, відреагував на загибель народного депутата України Валерія Давиденка.

Спікер парламенту висловив співчуття у зв’язку зі смертю нардепа та закликав поліцію оперативно розслідувати злочин. Про це повідомила прес-службу парламенту у Facebook.

Сьогодні Верховну Раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по парламенту, народного депутата VIII та IX скликань Валерія Давиденка… Розслідування має бути оперативним та максимально об‘єктивним, — зазначив спікер.

У фракції «Слуга народу» просять правоохоронців провести ретельне розслідування. Парламентарі закликали колег із інших політсил утриматися від будь-яких політичних спекуляцій і не висувати необґрунтовані версії до того, як силовики оприлюднять результати розслідування.

Представник депутатської групи «Довіра» Олександр Сухов у Facebook зазначив, що нардепи триматимуть під контролем розслідування трагічної загибелі колеги.

Нагадаємо, 23 травня народного депутата й члена групи «Довіра» Валерія Давиденка знайшли мертвим у його офісі. За фактом смерті нардепа поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Парламентар Сергій Шахов заявив, що не вірить у версію самогубства.