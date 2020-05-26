Соревнования «Формулы-1» приостановили из-за коронавируса, фото: Habeed Hameed

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«Формула-1» — наиболее известные кольцевые автомобильные гонки в мире, после восстановления соревнований пройдут в статусе «закрытых мероприятий» и будут проводиться без зрителей.

Восстановление автогонок запланировано на июль. 5 июля должны состояться гонки в Австрии, сообщает издание RaceFans.

По информации издания, в ближайших гонках «Формулы-1» также будут ограничения относительно персонала команд — его сократят до минимума, чтобы уменьшить риск распространения коронавируса.

У команд будет возможность привлечь не более 80 человек персонала, из них не более 60 смогут работать с обоими болидами команды. Под это ограничение не попадают сотрудники, связанные со спонсорами, маркетингом, связями с общественностью, безопасностью и транспортом.

Ожидается, что статус «закрытых мероприятий» будут иметь гонки в Австрии и последующие гонки в Европе. Руководство «Формулы-1» ранее заявляло, что гонки со зрителями надеются провести «в последней части года».

В связи с эпидемией коронавируса в этом году были отменены ряд гран-при «Формулы-1», в частности в Китае и Европе. В апреле в руководстве «Формулы-1» высказывали опасения, что в этом году соревнования вообще могут не состояться.