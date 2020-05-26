Змагання «Формули-1» призупинили через коронавірус, фото: Habeed Hameed

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«Формула-1» — найбільш відомі кільцеві автомобільні перегони у світі, після відновлення змагань пройдуть у статусі «закритих заходів» й відбуватимуться без глядачів.

Відновлення автоперегонів заплановане на липень. 5 липня мають відбутися перегони в Австрії, повідомляє видання RaceFans.

За інформацією видання, у найближчих перегонах «Формули-1» також будуть обмеження щодо персоналу команд — його скоротять до мінімуму, щоб зменшити ризик поширення коронавірусу.

У команд буде можливість залучити не більше 80 осіб персоналу, з них не більше 60 зможуть працювати з обома болідами команди. Під це обмеження не потрапляють співробітники, пов’язані зі спонсорами, маркетингом, зв’язками з громадськістю, безпекою та транспортом.

Очікується, що статус «закритих заходів» матимуть перегони в Австрії та наступні перегони в Європі. Керівництво «Формули-1» раніше заявляло, що перегони з глядачами сподіваються провести «в останній частині року».

У зв’язку з епідемію коронавірусу в цьому році були скасовані низка гран-прі «Формули-1», зокрема в Китаї та Європі. У квітні в керівництві «Формули-1» висловлювали побоювання, що в цьому році змагання взагалі можуть не відбутися.