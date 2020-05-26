В Украине продолжается введенный в связи с эпидемией коронавируса карантин, фото: Официальный сайт города Изюм

https://racurs.ua/n138806-narushenie-karantina-v-odesse-jenschinu-oshtrafovali-za-prebyvanie-na-ulice-bez-dokumentov.html

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В Одессе Приморский районный суд оштрафовал на 17 тыс. грн женщину 1992 года рождения, которая в 3.00 29 апреля находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность.

Также женщина должна выплатить в пользу государства судебный сбор в размере 420,4 грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44−3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина людей).

В пресс-службе суда отмечают, что женщина нарушила п. 16 постановления Кабмина № 255 от 2 апреля, которым регулируются введенные в Украине карантинные меры.

На это решение суда в течение десяти дней может быть подана апелляция.

Напомним, в столице Италии Риме на сумму до 500 евро будут штрафовать лиц, бросающих медицинские маски и перчатки на улицах, в парках и на площадях.