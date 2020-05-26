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Ракурс
В Україні триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин, фото: Офіційний сайт міста Ізюм

Порушення карантину: в Одесі жінку оштрафували за перебування на вулиці без документів

26 тра 2020, 17:30
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В Одесі Приморський районний суд оштрафував на 17 тис. грн жінку 1992 року народження, яка в 3.00 29 квітня перебувала в громадському місці без документів, що посвідчують особу.

Також жінка має сплатити на користь держави судовий збір в розмірі 420,4 грн. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що суд визнав жінку винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 44−3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей).

У прес-службі суду зазначають, що жінка порушила п. 16 постанови Кабміну № 255 від 2 квітня, якою регулюються запроваджені в Україні карантинні заходи.



На це рішення суду протягом десяти днів може бути подана апеляція.

Нагадаємо, в столиці Італії Римі на суму до 500 євро штрафуватимуть осіб, які кидають медичні маски і рукавички на вулицях, у парках і на площах.

Джерело: Ракурс


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