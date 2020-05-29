Tesla Cybertruck в туннеле, скриншот видео

https://racurs.ua/n138971-mask-proehalsya-na-tesla-cybertruck-po-eksperimentalnomu-tonnelu-pod-los-andjelesom-video.html

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Илон Маск, известный американский бизнесмен и изобретатель, проехался на Cybertruck — первом полностью электрическом пикапе компании Tesla по экспериментальному тоннелю под Лос-Анджелесом.

Это произошло во время съемок телепередачи Jay Leno’s Garage, которую ведет известный коллекционер машин Джей Лено, сообщает американский телеканал CNBC.

Лено также принял участие в этой поездке.

Длина тоннеля составляет 1,5 км. Его проложила еще одна компания Маска — The Boring Company. Такие подземные тоннели призваны решить проблему транспортного коллапса в крупных городах.

Съемки программы осуществлялись еще в январе. Это была первая попытка проехаться на Cybertruck по тоннелю, поэтому Маск отмечал, что волнуется, поместится ли в нем машина.

Маск во время передачи отмечал, что в будущем размеры Cybertruck планируют несколько уменьшить. Однако 23 мая он в своем Твиттере заявил, что от уменьшения размеров пикапа решили отказаться.

Также Маск во время съемок передачи заверил, что серийный Cybertruck будет пуленепробиваемым, сохранит свой футуристический дизайн и прочный стальной корпус. Его прочность он продемонстрировал перед заездом, забравшись на багажник автомобиля.

Кроме того, отметил Маск, в будущем владельцы Tesla, заехав в тоннель, будут передавать управление автопилоту.

Cybertruck был представлен в ноябре 2019 года, его серийное производство планируется начать в конце 2021 года.

Напомним, в декабре 2019 года Маск вместе с певицей Граймс съездил на Cybertruck в ресторан.